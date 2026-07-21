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Медицина 2.0

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Действительно ли волосы лучше растут летом, пояснили эксперты

Действительно ли волосы лучше растут летом, пояснили эксперты

Распространено мнение, что в жару волосы растут быстрее, но наука его не подтверждает. В частности, исследования 1990-х и 2009 годов показывают, что пиковым месяцем для активности фолликулов является март, а к сентябрю доля растущих волос уменьшается.

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