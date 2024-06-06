Новые правила въезда: россиянам открывается безвизовый доступ в Китай Ирэн ОрлонскаяПо информации, опубликованной на портале «ПраймПресс», с 10 мая 2023 года вступят в силу новые требования для получения визы в Китай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии