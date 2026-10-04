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Пятый канал

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Янина Студилина показала рельефный пресс в купальнике на отдыхе — фото

Янина Студилина показала рельефный пресс в купальнике на отдыхе — фото

Звезда проекта «Ранетки», 41-летняя актриса Янина Студилина, поделилась серией пляжных снимков. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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