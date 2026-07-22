Двое человек погибли в лобовом столкновении на трассе «Байкал»

Лобовое столкновение на трассе «Байкал» между Байкальском и Выдрино произошло вечером 22 июля. Как сообщает корреспондент ИА «Иркутск Сегодня» с места происшествия, легковой автомобиль Toyota Vista выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mitsubishi.