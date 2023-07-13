Пол Крейг Робертс: Я был прав, никакого мятежа не было

Основываясь на информации, которой поделились со мной российские журналисты, которые также пытались разобраться в неправильной характеристике протеста Пригожина как “вооруженного восстания”, что, как они знают, является абсолютной чушью, я могу добавить к предоставленному мной правдивому отчету.