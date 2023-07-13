Основываясь на информации, которой поделились со мной российские журналисты, которые также пытались разобраться в неправильной характеристике протеста Пригожина как “вооруженного восстания”, что, как они знают, является абсолютной чушью, я могу добавить к предоставленному мной правдивому отчету.
Пол Крейг Робертс: Я был прав, никакого мятежа не было
Комментарии
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Лаврентий Палыч Берия
Даже на западе поняли, что "мятеж" Пригожина всего лишь очередная дурилка гоев. Палево 103 уровня- приём "ээ кхе кхе" Пригожина в Кремле, спустя две недели после "мятежа".
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7 час.
В
Валерий
Проведена блестящая стратегическая операция.
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3 час.
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