Бектенов наказал зама акима Абайской области за срыв подготовки к зиме

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил наказать курирующего заместителя акима Абайской области за срыв сроков подготовки теплосетей Семея, тогда как остальные регионы завершили необходимые мероприятия вовремя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы Р...
- Росстандарт утвер...
- Полиция применила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым