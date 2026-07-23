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Копеечка - Объявления Донбасса

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4-х комнатная квартира 90кв.м улица Артема Киевский район в Донецке - 10 500 000 руб

4-х комнатная квартира 90кв.м улица Артема Киевский район в Донецке - 10 500 000 руб

Предлагается к покупке отличная крупногабаритная квартира! 90м2, 3 этаж в 9ти этажном доме. Сделан качественный ремонт- проводка, трубы, стояки, система отопления (частично теплый пол), кондиционирование — все новое.

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