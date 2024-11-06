Танец локтями: как Трамп и жители США встретили его победу на выборах президента

Главные цифры дня приходят из США, где завершают подсчет голосов на президентских выборах. Несколько часов назад стало известно, что колеблющийся штат Мичиган поддержал Дональда Трампа, что увеличило его и без того внушительный отрыв от Камалы Харрис.
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