ИИ Enoch нашел ошибки в человеческом анализе свитков Мёртвого моря

Используя возможности искусственного интеллекта, исследователи разработали более точный метод определения возраста древних свитков Мертвого моря, обнаружив, что многие из них значительно старше, чем предполагалось.
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