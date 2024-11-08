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Петербургский дневник

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Психолог Матвеева объяснила, что может означать содержание рисунка ребенка

Психолог Матвеева объяснила, что может означать содержание рисунка ребенка

Дети могут создавать одни и те же картинки Если ребенок упорно возвращается к одной и той же теме в рисунках, значит, она для него особо значима, сказала в интервью РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

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