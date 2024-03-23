Сын погибшего в «Крокусе» мужчины: перед концертом он прислал мне видео из зала

Александр Баклемышев из Челябинской области, который значится в списках погибших после теракта в «Крокус Сити Холле», прилетел в Москву специально на концерт «Пикника», 51-летний мужчина родом из города Сатки.
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