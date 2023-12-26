«Волга» возвращается. Мантуров выдал Путину главный секрет следующего года

Уходящий 2023 год русская промышленность отработала на отлично. Были достигнуты результаты, которые 12 месяцев назад никто не мог предсказать.
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