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Велемудр. Мир тесен.

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  • Валерий Холодок
    Доброго утра, Антанас. ==="Как он поступит от этого зависит его дальнйша жизнь."=== Разве? А, как на мой взгляд, так ...О смысле жизни
  • Antanas
    У каждого человека разные жизненные задачи.Как он поступит от этого зависит его дальнйша жизнь.О смысле жизни
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Антанас. Серьёзно? А на сколько индивидуальная? Что, вообще ничего общего нет? Всего доброго.О смысле жизни

Почему Гитлер напал 22 июня, а Сталин провёл парад Победы 24 июня

Почему Гитлер напал 22 июня, а Сталин провёл парад Победы 24 июня

Не так давно нашим читателям было предложено в теме "День летнего Солнцестояния"  обсудить вопрос. Почему все контрольные точки солнечных явлений наступают на 2-3 дня раньше чем праздник самого Светлого Бога курирующего это событие.

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