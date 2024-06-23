Почему Гитлер напал 22 июня, а Сталин провёл парад Победы 24 июня

Не так давно нашим читателям было предложено в теме "День летнего Солнцестояния" обсудить вопрос. Почему все контрольные точки солнечных явлений наступают на 2-3 дня раньше чем праздник самого Светлого Бога курирующего это событие.
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