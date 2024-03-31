Сын боксера Цзю Тим, проиграл первый бой в своей спортивной карьере Фундоре

Идущий без поражений Тим Цзю, который является сыном известного боксера Константина Цзю, проиграл первый бой в карьере в ночь на 31 марта, хотя решение судей можно считать спорным, так как оно раздельное.
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