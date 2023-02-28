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Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам

Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам

РИАМО - 28 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с ВС РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации, сообщается на портале правовой информации.

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