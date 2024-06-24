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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обзор матча Албания — Испания, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

В Дюссельдорфе прошел очередной матч чемпионата Европы 2024-го года, в этот раз на поле сразились команды Албании и Испании.

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