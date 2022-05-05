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«Заведут в ванную и дадут красивый шарф»: украинский блогер Незалежко предсказал судьбу Зеленского

«Заведут в ванную и дадут красивый шарф»: украинский блогер Незалежко предсказал судьбу Зеленского

Музыкант и оппозиционный блогер из Украины Тарик Незалежко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский станет последним главой государства, который является заложником западных стран и закончит свою жизнь, как бизнесмен Борис Березовский.

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