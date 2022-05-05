Музыкант и оппозиционный блогер из Украины Тарик Незалежко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский станет последним главой государства, который является заложником западных стран и закончит свою жизнь, как бизнесмен Борис Березовский.
Музыкант и оппозиционный блогер из Украины Тарик Незалежко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский станет последним главой государства, который является заложником западных стран и закончит свою жизнь, как бизнесмен Борис Березовский.
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