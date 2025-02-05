Водитель иномарки в Кондопоге сбил 9-летнего ребенка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, а потом в больницу Госавтоинспекция Карелии разбирается в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 3 февраля в Кондопоге.
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