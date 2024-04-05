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ФедералПресс

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Что известно о похищении ребенка в одном из детсадов Перми: комментарий властей

Что известно о похищении ребенка в одном из детсадов Перми: комментарий властей

ПЕРМЬ, 5 апреля, ФедералПресс. Сегодня в Перми на заборе детского сада № 272 нашли бесхозный рюкзак. В пермских пабликах в соцсетях утверждалось, что он принадлежит якобы похищенному ребенку, которого увели из детского сада на улице Дружбы.

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