❗️Главное из заявлений врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого на «Крым 24»❗️ 👉Почему Мелитополь стал столицей Запорожской области 📆Названы сроки освобождения Запорожья ⏺Из Запорожской области выселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батКрым 24»❗️ 👉Почему Мелитополь стал столицей Запорожской области 📆Названы сроки освобождения Запорожья ⏺Из Запорожской области выселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки д👉Почему Мелитополь стал столицей Запорожской области 📆Названы сроки освобождения Запорожья ⏺Из Запорожской области выселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для сНазваны сроки освобождения Запорожья ⏺Из Запорожской области выселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батальоноз Запорожской области выселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают тселяют и продолжат выселять людей, дискредитирующих армию и президента РФ 🤬 ВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танкВСУ продолжают бить по инфраструктуре Запорожской АЭС 🇷🇺 Запорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофеЗапорожье будет российским, вопрос закрыт ⚡️Весной начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные таой начнётся переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей в Россию 🇷🇺 80% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупаю% населения Запорожской области будут с российскими паспортами к осени ❌ Кто из бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батальоноз бывших военных не получит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки длячит пенсию в Запорожской области 💪💪 Сербы, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батальоны, воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батальон воюющие за российское Запорожье, смогут получить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейныелучить паспорта РФ 👍 «Брал трубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают троферубку и решал вопросы»: Балицкий назвал Аксёнова локомотивом для Запорожской области ❗️Власти Запорожской области покупают трофейные танки для своих батальонапорожской области покупают трофейные танки для своихтанки для своих батальонов.