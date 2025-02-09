Еще одно видео китайского танкера, севшего на мель на Сахалине. Видео: пресс-служба губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.
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Еще одно видео китайского танкера, севшего на мель на Сахалине. Видео: пресс-служба губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.