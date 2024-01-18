Кайри Ирвинг был «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе

Когда Ирвинг посетил игру первого раунда плей-офф на «Crypto.com Arena» между «Лейкерс» и «Мемфисом» в апреле прошлого года, сообщили источники Рамоне Шелберн из ESPN, это было сделано для того, чтобы дать понять, что он «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом «либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «В США уровень образования выше, чем в России. Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых, стараются найти сильные стороны и больше хвалить». Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф об учебе
- Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»
- Дудакова встретилась с певцом Шаманом. На UFC 294 она выходила на бой под песню «Я русский»
Свежие комментарии