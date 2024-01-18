Кайри Ирвинг был «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе

Когда Ирвинг посетил игру первого раунда плей-офф на «Crypto.com Arena» между «Лейкерс» и «Мемфисом» в апреле прошлого года, сообщили источники Рамоне Шелберн из ESPN, это было сделано для того, чтобы дать понять, что он «очень заинтересован» в воссоединении с Леброном Джеймсом «либо в Лос-Анджелесе, либо в Далласе».