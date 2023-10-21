Юлию Пересильд на премьере фильма «Императрицы» поддержали дочки и возлюбленный

Актриса Юлия Пересильд представила фильм «Императрицы», в котором сыграла одну из главных ролей. В кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась светская премьера художественно-документального фильма «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября.
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