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«Урал» примет «Сочи» в первом туре Первой лиги. Екатеринбуржцы забили во втором тайме в 5 из 6 последних очных матчей

«Урал» примет «Сочи» в рамках первого тура Первой лиги. Букмекеры считают, что хозяева выиграют. Их успех котируется за 2.

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