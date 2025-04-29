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А что это у вас такое интересненькое, парни

А что это у вас такое интересненькое, парни? У нас продолжается разбор полетов в Китае и попытки понять, что же там такое летает, но глазами американцев.

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