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У налоговиков появились вопросы к Собчак и Урганту из-за Блиновской

У налоговиков появились вопросы к Собчак и Урганту из-за Блиновской

Телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, а также певица Клава Кока и вокалист группы "Звери" Роман Билык предоставили ФНС данные по гонорарам, которые они получали от блогера Елены Блиновской, сообщает Telegram-канал Mash .

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