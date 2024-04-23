У налоговиков появились вопросы к Собчак и Урганту из-за Блиновской

Телеведущие Ксения Собчак и Иван Ургант, а также певица Клава Кока и вокалист группы "Звери" Роман Билык предоставили ФНС данные по гонорарам, которые они получали от блогера Елены Блиновской, сообщает Telegram-канал Mash .
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