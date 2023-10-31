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Bloomberg: войска Саудовской Аравии находятся в состоянии повышенной готовности

Войска Саудовской Аравии в настоящее время находятся в состояние повышенной боевой. Источники Bloomberg сообщили, что Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной боевой из-за столкновений с бойцами движения "Ансар Аллах" (хуситы), после того, как 19 октября 2023 года повстанцы выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники.

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