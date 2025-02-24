Белгородская область получила 8,5 млрд рублей на восстановление предприятий

Белгородская область с начала спецоперации получила из федерального бюджета около 8,5 млрд рублей на восстановление предприятий, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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