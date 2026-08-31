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"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ

"Латешечка на банановом" закончилась: жена Билецкого* пожаловалась на удары ВС РФ

Украина в бытовом плане откатывается в 2022 год, и это признают даже в окружении нацистских командиров.

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