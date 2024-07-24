Стоффель Вандорн протестирует болид Aston Martin

Aston MartinБывший гонщик Формулы 1 и чемпион Формулы E Стоффель Вандорн работает в качестве резервного пилота заводской команды Aston Martin в Формуле 1, совмещая этот пост с должностью пилота заводской команды марки в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC Peugeot TotalEnergies и гонщика заводского коллектива DS Penske в чемпионате мира по гонкам электромобилей Формула Е.