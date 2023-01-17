Общественная служба новостей

1 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Верия (Безденежных)
    Хиииитрый легушатник... И рыбку съесть, и ...........Макрон: Европе гр...
  • Тамара Фролова
    Наконец то!!!РКН запретил расп...
  • Александр Лесков
    Укро-пакостливый  псевдо-патриотизм,  наверно,  заел  кого-то,  страдающего мелкодушием  и  узостью  сознания???  А  ...Пригожин сообщил ...

«Газета.Ru»: ВС Норвегии в 2023 году проведут меньшее число учений из-за страха перед РФ

«Газета.Ru»: ВС Норвегии в 2023 году проведут меньшее число учений из-за страха перед РФ

Официальный представитель норвежского Минобороны полковник Вегард Финберг в хоже беседы с журналистами VG заявил, что армия Норвегии в рамках текущего года организуют меньше число военных учений по причине страха перед Российской Федерацией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх