ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Первая жена моего мужа обвинила меня в похищении ребёнка

Первая жена моего мужа обвинила меня в похищении ребёнка

Я вышла замуж семь лет назад. У моего мужа это уже второй брак, от первого у него есть ребенок. Я понимала, что ответственность за ребёнка ляжет и на мои плечи, но не понимала, что всё окажется настолько серьёзно.

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Комментарии
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Вера Федорова
Наверное, всё закономерно...
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