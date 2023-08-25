Первая жена моего мужа обвинила меня в похищении ребёнка

Я вышла замуж семь лет назад. У моего мужа это уже второй брак, от первого у него есть ребенок. Я понимала, что ответственность за ребёнка ляжет и на мои плечи, но не понимала, что всё окажется настолько серьёзно.
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