Будет не чемпионат мира, а фестиваль футбола

Возможно, через 5 лет на турнире будут играть сразу 64 сборные. ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников чемпионата мира 2030 года, который пройдет на территории трех стран — Испании, Португалии и Марокко.
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