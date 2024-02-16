Импортозамещение ПО станет жестче. Государство само решит, кто обязан

Россия предлагает законопроект об обязательном использовании отечественного программного обеспечения в критической инфраструктуреРоссия продвигает законодательную инициативу, направленную на укрепление кибербезопасности и технологического суверенитета страны путем введения обязательного использования отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре (КИИ) к 2025 году.
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