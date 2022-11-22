Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ, ни разу не проигравший в основное время в первых 7 матчах

Петр Кочетков – 13-й вратарь в истории НХЛ без поражений в основное время в первых 7 матчах. Сегодня российский вратарь «Каролины» отразил 19 бросков из 23 в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:4 ОТ).