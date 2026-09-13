Депутат Светлана Разворотнева: Главный орган, который контролирует все в ЖКХ, — это жилищная инспекция

С 1 октября 2026 года в России начинается плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Плати ипотеку под бешенные проценты да ещё и квартплата постоянно увеличивается а на что жить . Да при СССР жили лучше
Очередная СИБРД. Контроль над контролем и контролем погоняет.