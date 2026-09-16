По стопам великого князя Александра Михайловича. Бразилия «Кто в Бразилии не играет в футбол?» — так представляют команду Бразилии на международных соревнованиях по футболу.
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