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Владимир Гомельский: «Фаворит чемпионата мира не изменился – это сборная США»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился впечатлениями от первого группового этапа ЧМ-2023.

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