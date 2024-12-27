Проект «Вторая жизнь» заработал в Ховрине

Со старта совместного проекта Почты России и Благотворительного фонда «Второе дыхание» неравнодушные москвичи собрали и передали через почтовые отделения более 40 тонн одежды, которая обретёт новую жизнь.
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