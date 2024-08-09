В Британии строят секретную радарную станцию для отслеживания российских спутников в космосе – The Telegraph

В Британии будет построена радарная станция для отслеживания спутников в космосе. Как пишет таблоид The Telegraph, таким образом королевские ВВС готовятся к борьбе с «безрассудными» космическими угрозами со стороны Китая и России.
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