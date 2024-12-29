Разбившийся в Казахстане самолет был обстрелян с земли

По словам президента Азербайджана, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиковСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавший близ Актау в Казахстане, получил повреждения «вследствие обстрела с земли», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии