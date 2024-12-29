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Разбившийся в Казахстане самолет был обстрелян с земли

Разбившийся в Казахстане самолет был обстрелян с земли

По словам президента Азербайджана, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиковСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), упавший близ Актау в Казахстане, получил повреждения «вследствие обстрела с земли», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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