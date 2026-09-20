Страна и люди
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Страна и люди

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Минпросвещения утвердило 16 обязательных дисциплин для старших классов

Минпросвещения утвердило 16 обязательных дисциплин для старших классов

Министерство просвещения утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт для учащихся 10-11-х классов.

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