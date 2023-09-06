СССР-Россия

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Русский народ — победитель!

Русский народ — победитель!

Выйдешь из дома — посмотри в небо, не летит ли беспилотник. Не ошибись, приняв за беспилотник ворону, и не обольщайся, видя над собой пролетевшую ворону, она может оказаться беспилотником.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Проханов при любой власти будет петь все что угодно. лишь бы бабло капало
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8 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
тока одних меньше других больше
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8 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
многие так и сделали....процент рукожопых поднялся
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8 час.

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