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Гимнаст Куляк, ранее отбывший дисквалификацию за букву Z на форме, не планирует подавать заявку на нейтральный статус

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. «Ваня Куляк не подавал заявку на нейтральный статус.

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