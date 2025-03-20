НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Кузьмина
    Наконец-то заговорили по существу! Никакая молодая семья на одну зарплату мужа не потянет аренду, воспитание ребёнкаИрина Волынец пре...
  • mihail
    Два слова: ПОЕШЬ и ПОЁШЬ. Когда уже журналисты в мозги тупые свои вобьют, что буква "Ё" следует писать как "Ё", а ни ...«Нужно познать, ч...
  • Владимир Уфимцев
    О чём речь? Что-то опять втихую подписывают... А потом всей страной - расхлебывать? Ах да, господин Метшин еще какую ...Айдар Метшин: Зак...

За полгода минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 10%

За полгода минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 10%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в Татарстане за полгода увеличилась почти на 10%, с 5844,8 рубля в августе 2024 года до 6428 рубля в феврале 2025-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх