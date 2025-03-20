За полгода минимальный набор продуктов в Татарстане подорожал почти на 10%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Стоимость минимальной продуктовой корзины на одного человека в Татарстане за полгода увеличилась почти на 10%, с 5844,8 рубля в августе 2024 года до 6428 рубля в феврале 2025-го.