10 случаев, когда экранизации понравились публике в разы больше, чем книги

Поклонники того или иного произведения то и дело громко и яростно ругают его экранизацию. И это неудивительно — ведь их воображение уже нарисовало книжные локации и образы героев, а киношники возьми да покажи нечто ну совсем иное.
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