Однодневное путешествие из Стокгольма

<p>Стокгольм – это город, полный захватывающих достопримечательностей. Приглашаем вас отправиться за пределы Гамла Стан и открыть для себя удивительные места, такие как загородные дворцы, живописные острова и древнюю культуру викингов.
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