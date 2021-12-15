Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Это еще одно подтверждение тому, что за любым павлиньим хвостом скрывается обыкновенная куриная жопа.Елена Яковлева пр...
  • игорь поляков
    ВпередддддддддДмитрий Шепелев с...
  • Елена
    А с какого перепуга Агата звезда сериала "Закрытая школа"? Да, она актриса, сыгравшая одну из главных персонажей, но ...Агата Муцениеце н...

Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации

Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации

Певец Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома. Фото: из открытых источников Ранее некоторые СМИ сообщили, что певца Григория Лепса доставили в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из врачей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх