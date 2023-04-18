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Почему принятый Госдумой законопроект о лишении приобретенного гражданства противоречит Конституции

Почему принятый Госдумой законопроект о лишении приобретенного гражданства противоречит Конституции

Госдума одобрила законопроект о лишении приобретенного гражданства за ряд деяний. Правозащитница Светлана Ганнушкина* объяснила RTVI, почему это противоречит Конституции РФ.

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