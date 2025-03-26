Анна Волкова: «Надежный мост между наукой, властью и обществом»

Директор филиала Российского общества «Знание» в Санкт-Петербурге - о работе наблюдательного совета в городе В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки общества «Знание» на современной цифровой платформе.